Altılı masaya 'aday' göndermesi: Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan asla olmadık, olmayız

Varsın birileri 10 binlerce kilometre de benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Bugün de aşkla çalışarak, 780 bin km² vatan toprağını ilmek ilmek dokuyoruz

Bizim milletimiz basiret ve feraset sahibidir. Kimin kendisine hizmetkâr olduğunu bilir. "Muhtar bile olamaz" manşetlerinin atıldığı günlerden, milletimizin iradesi ile cumhurbaşkanlığı makamına geldik

Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek, halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hâkim kıldık

Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda, 29 Ekim tarihini "Muhtarlar Günü" olarak ülkemizde ilan ettik

Göreve geldiğimizde, 97 lira olan muhtar ödeneğini son artışla birlikte 8506 liraya yükselttik

Uzun yıllar sonra ilk defa ülkemizde siyasi istikrarın sağlanmasıyla birlikte, yatırımlar hızlanmış, vesayet gerilemiş ve uluslararası alanda ülkemizin itibarı artmıştır

Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır

Terör örgütlerinin başını ezebilmenin, Akdeniz'de çıkarlarımızı savunabilmemizin en başta gelen sebebi güçlü bir yürütmenin varlığıdır

(Altılı masa) Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar

(Altılı masa) Bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize gösteriyor

25-30 milyon oyla seçilecek cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar

(Altılı masa) 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır

Ayrıntılar geliyor...