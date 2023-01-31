Başkan Erdoğan'dan Ali İhsan Destici için taziye mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan 89 yaşındaki Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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