Başkan Erdoğan'dan Aile günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
Beşerî ve sosyal hayatımızın temel direği olan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum.
Resmî Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini her türlü tehditlerden koruyacak, aile yapımızı ve değerlerimizi kuvvetlendirecek çalışmalarımıza zemin teşkil edeceğine inanıyorum.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın da ailelerimiz başta olmak üzere milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.
Beşerî ve sosyal hayatımızın temel direği olan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum.... pic.twitter.com/dxwFADuCd5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2024
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