Başkan Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine ve Fatih Erbakan'a taziye

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine ve Fatih Erbakan'a taziye

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.