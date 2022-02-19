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19 Şubat 2022 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 16:45:00

Başkan Erdoğan'dan Afrika çıkarması... Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

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Başkan Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak ve Türkiye ile bu devletler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğimizin yeni binalarının resmi açılışı da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gine Bissau'yu ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir" denildi.

Etiketler : başkan erdoğan kongo afrika ziyaret senegal gine
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