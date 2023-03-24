"Milletimiz hak ettikleri dersi verecektir"

Başkan Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Deprem felaketi sebebiyle buruk karşılamış olsak da bizleri böylesi bir aya eriştirdiği için Rabbimize hamt ediyoruz.

Hatay ile birlikte 11 ilimizi vuran ve 14 milyon insanımızı doğrudan sarsan depremin acısı 85 milyon olarak hepimizi etkiliyor. Nerede olursak olalım kalplerimiz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken başka işlerle uğraşmayı kendimize zul addediyoruz.

Biz, deprem turisti misali arada buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlardan değiliz, asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, kendi ihtirasları peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırsları ve çıkarlarından başka bir şeyi görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir.

Seçimler elbette önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim en öncelikli gündem maddemizdir. Sizler huzura ermeden bize dinlenmek haramdır.

Hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin kökenine, siyasi tercihine bakmadan mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremde en çok zarara uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Partili 250 belediyemizle kardeş belediye ilan ettik. Hatayı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokay, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK belediyemize emanet ettik.