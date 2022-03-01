Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' eleştirisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir."

"Türk firmaları, bugüne kadar Kosova'ya 400 milyon avroya varan yatırım yaptı. Firmalarımız yatırımlarını artırmaya hazırdır."

"Kosova'yla ticaret hacmimiz salgına rağmen, yüzde 52'nin üzerinde artarak 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır."

"Türkiye, Kosova'yı tanıyan 2. ülke olmuştur."

KOSOVA'DA FETÖ'YLE MÜCADELE

"Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor."

UKRAYNA'NIN AB'YE GİRİŞ SÜRECİ

"Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"

"Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

RUSYA VE UKRAYNA'YA ÇAĞRI

"Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin açıklamalarından satır başları:

"Burada bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından ağırlandığım için mutluluk duyuyorum."

"Bizim çabalarımız Türkiye ile olan ilişkilerimiz şimdiye kadar çok iyi olduğu gibi devamında da iyi olmasına çaba gösteriyoruz."

"KOSOVA'NIN NATO'YA GİRME ZAMANI GELMİŞTİR."

"En önemli müttefiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir"