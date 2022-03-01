VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'nın AB üyeliğine Avrupa Parlamentosu'ndan destek
Zelenskiy: NATO, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerine çalışmalı
Türkiye'de 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' eleştirisi!
NATO'dan Putin'e: Savaşı durdur, askerlerini Ukrayna'dan çek
Guterres, Ukrayna halkı için BM'nin büyük yardım planını açıkladı
Yurdun bazı bölgelerinde kar ve fırtına bekleniyor
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a soğuk duş!
Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı
AB'den Rusya itirafı
Stefan Kuntz: Ülke futbolunu Hamit yapılandıracak!
Dünyayı sarsan iddia!: Salı gecesine dikkat!
Rusya-Ukrayna savaşında dehşet anları!
Altında yeni dönem bugün başladı
Yeni tarife faturalara ne zaman yansıyacak?
Putin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde
Starlink paylaşımı sosyal medyayı inletti!
"Millet bu treni geri döndürecek değil"
Batı'dan çifte standart!
İşte elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları
Türkiye'de ilk defa geliştirildi!
Stephen King'den Putin yorumu: İlk kez aptal gibi görünüyor
01 Mart 2022 Salı 20:01:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 20:02:00

Başkan Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' eleştirisi!

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın AB üyelik talebiyle ilgili, "Acaba Türkiye'yi niçin AB'ye hala almıyorsunuz? Ukrayna için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir."

"Türk firmaları, bugüne kadar Kosova'ya 400 milyon avroya varan yatırım yaptı. Firmalarımız yatırımlarını artırmaya hazırdır."

"Kosova'yla ticaret hacmimiz salgına rağmen, yüzde 52'nin üzerinde artarak 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır."

"Türkiye, Kosova'yı tanıyan 2. ülke olmuştur."

KOSOVA'DA FETÖ'YLE MÜCADELE

"Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor."

UKRAYNA'NIN AB'YE GİRİŞ SÜRECİ

"Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"

"Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

RUSYA VE UKRAYNA'YA ÇAĞRI

"Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin açıklamalarından satır başları:

"Burada bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından ağırlandığım için mutluluk duyuyorum."

"Bizim çabalarımız Türkiye ile olan ilişkilerimiz şimdiye kadar çok iyi olduğu gibi devamında da iyi olmasına çaba gösteriyoruz."

"KOSOVA'NIN NATO'YA GİRME ZAMANI GELMİŞTİR."

"En önemli müttefiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir"

Etiketler : ab avrupa birliği türkiye ukrayna
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
‘Kara Tahta'da

‘Kara Tahta'da
İyi ki o telefonu duydum

İyi ki o telefonu duydum
Savaş bir cinayettir

Savaş bir cinayettir
Öztepek'in filmi vizyona giriyor

Öztepek'in filmi vizyona giriyor
Sergi açtı

Sergi açtı
Emrah'ın şarkısına yorum

Emrah'ın şarkısına yorum
Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş

Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş
Cannes'da ünlü olduğumu anladım

Cannes'da ünlü olduğumu anladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER