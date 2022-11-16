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16 Kasım 2022 Çarşamba 09:42:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 09:42:00

Başkan Erdoğan'dan ABD'YE cevap: O iş bitmiştir

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statüsü vermesi yönündeki kararını reddetiğini bildirdi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan ise, "O iş bitmiştir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, düzenlediği günlüğk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir Yunan gazetecinin sorusuna cevaben "söz konusu kararın (adada) toprak bütünlüğü ilkesi veya BM Şartı ile tutarlı olmadığını" söyleyen Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki açıklamaları reddediyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası tanınırlığı olmayan bir oluşumu gözlemci olarak kabul etme kararından dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu karar toprak bütünlüğü ilkesine ve BM Şartı'na aykırıdır. ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini adanın tek meşru hükümeti olarak tanıyor"

Sözcü ayrıca, ABD'nin, adayı tüm Kıbrıslıların yararına siyasi eşitlikle iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirme çabalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEVAP

G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin KKTC çıkışına binaen yaptığı açıklamada, "(KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması) Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir" dedi.

Etiketler : abd başkan erdoğan kktc
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