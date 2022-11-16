Başkan Erdoğan'dan ABD'YE cevap: O iş bitmiştir
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statüsü vermesi yönündeki kararını reddetiğini bildirdi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan ise, "O iş bitmiştir" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, düzenlediği günlüğk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bir Yunan gazetecinin sorusuna cevaben "söz konusu kararın (adada) toprak bütünlüğü ilkesi veya BM Şartı ile tutarlı olmadığını" söyleyen Sözcü, şu ifadeleri kullandı:
"ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki açıklamaları reddediyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası tanınırlığı olmayan bir oluşumu gözlemci olarak kabul etme kararından dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu karar toprak bütünlüğü ilkesine ve BM Şartı'na aykırıdır. ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini adanın tek meşru hükümeti olarak tanıyor"
Sözcü ayrıca, ABD'nin, adayı tüm Kıbrıslıların yararına siyasi eşitlikle iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirme çabalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEVAP
G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin KKTC çıkışına binaen yaptığı açıklamada, "(KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması) Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir" dedi.
- Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
- Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
- MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
- Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
- Teröre karşı birlik yürüyüşü
- Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı!