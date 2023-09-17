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Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği: Garibashvili ile Türkevi'nde görüştü
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17 Eylül 2023 Pazar 22:49:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 22:49:00

Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği: Garibashvili ile Türkevi'nde görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi. Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu da belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Etiketler : başkan erdoğan Garibashvili türkevi
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