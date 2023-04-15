7'li koalisyona tepki! "PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Bay Bay Kemal SGK'nın başındayken hastalar rehin alınır, oralarda ölürlerdi. Bunlara bu vatan teslim edilir mi? 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi?

Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum

Sağlık alanında yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor

Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız

(Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi) İşte o hastane var ya inşallah 1,5 ay içinde hizmete girecek

20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha öncesinden yapılsaydı bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu

Biz IMF ile değil kendi kendimize yeteriz. 23.5 milyar dolar olan IMF borcunu 2013'te sıfırladık. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervi 100 milyar doların üzerine çıktı

Muhalefet 7'li bir kumar masası kurdu. Yetmedi PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi emperyalist ve tefecilerin desteğini aldılar

Şimdi çocuk katili Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katilini dışarı çıkarma sözünü verenlerle beraber olur mu?



Bay Bay Kemal, 'Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim.' diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu?"

Bir yanda bizim hizmet siyasetimiz var. Diğer yanda Bay Bay Kemal'in yalan, iftira ve yıkım siyaseti var. Biz bugüne kadar milletimizin irfanına ve dirayetine hep güvendik. Hiç de hayal kırıklığına uğramadık

Ayrıntılar geliyor...