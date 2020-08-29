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29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:39:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:42:00

Başkan Erdoğan'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan: 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir

Başkan Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek." dedi.

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