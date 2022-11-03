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03 Kasım 2022 Perşembe 22:28:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 22:28:00

Başkan Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı! Daha nice yıllarımız olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihine ilişkin yaptığı paylaşımda 20 yıllık kesintisiz iktidarla rekora imza atıkklarını belirtti. Başkan Erdoğan, 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerini ifade ederek "İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelmesinin 20. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"20 YILDIR TÜRKİYE'YE AŞKLA HİZMET EDİYORUZ"

20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, " 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"DAHA NİCE REKORLARIMIZ OLACAK"

Başkan Erdoğan paylaşımına "İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak." notonu düştü.

Etiketler : Türkiye AK Parti başkan erdoğan
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