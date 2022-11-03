Başkan Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı! Daha nice yıllarımız olacak

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan millete hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza attık. Evet, tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz...



İnşallah daha nice yıllarımız, daha nice hizmetlerimiz, daha nice rekorlarımız olacak... @Akparti ���� pic.twitter.com/dsCemG01v9