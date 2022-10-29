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29 Ekim 2022 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 09:45:00

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

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Başkan Erdoğan, ''99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Satranç ustası hassasiyetiyle 2053-2071 vizyonlarının temelini atıyoruz. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için kesintisiz mücadele içindeyiz'' açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, ''99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Satranç ustası hassasiyetiyle 2053-2071 vizyonlarının temelini atıyoruz. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için kesintisiz mücadele içindeyiz'' açıklamasında bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan 29 ekim cumhuriyet bayramı
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