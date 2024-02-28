Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Başkan Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Şubat ile ilgili paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.
Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."
Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 28, 2024
Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/uhFXpYmVxk