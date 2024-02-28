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28 Şubat 2024 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 13:52:00

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

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Başkan Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Şubat ile ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.

Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."

Etiketler : başkan erdoğan 28 şubat mesaj
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