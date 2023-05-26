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26 Mayıs 2023 Cuma 09:28:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 09:28:00

Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Gelin Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı 28 Mayıs mesajında "Gelin Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs'ın demokrasinin en sancılı yol ayrımlarından, 29 Mayıs'ın da İstanbul'un fethiyle tarihin en önemli zaferlerinden olduğunu kaydetti.

Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılardan ders aldıkları, zaferlerle gurur duydukları bir şölene çevirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar 85 milyon vatandaşın hayatına katkıda bulunan hizmetleriyle 81 vilayetin her karışına dokunan eserleriyle sözlerinin eri olduklarını ispatladıklarını vurguladı.

Erdoğan, 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buradan 'önce ülkem ve milletim' diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım. Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedi ve ezeli kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım. Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır."

Etiketler : recep tayyip erdoğan 27 myaıs demokrasi 28 mayıs
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