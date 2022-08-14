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14 Ağustos 2022 Pazar 20:24:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 20:24:00

Başkan Erdoğan'dan 21. kuruluş yıl dönümü mesajı

Kaynak: Akşam

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara... " ifadeleri yer aldı.

Etiketler : ak parti recep tayyip erdoğan rte
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