Başkan Erdoğan'dan 21. kuruluş yıl dönümü mesajı
Kaynak: Akşam
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara... " ifadeleri yer aldı.
14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 14, 2022
Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara... @Akparti ���� pic.twitter.com/NWVqbz4fWo