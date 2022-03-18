18 Mart 2022 Cuma 00:38:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 00:38:00
Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" mesajıyla paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa süreciyle ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.
Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası... ���� pic.twitter.com/VSCcxB06Wk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022