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19 Mayıs 2022 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 10:53:00

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesaj geldi.

"İstikbalin umudu, aydınlık yarınların teminatı" gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalktığını, son ve ebedi devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekün bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilediğini, nihayetinde kutlu bir zafere eriştiğini anımsattı.

Bugün de tarihten aldıkları güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüdüklerini, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret, ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan 19 mayıs video mesaj
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