Saraçhane'de buluşalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulunarak, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadesini kullandı.

O GECE ÖLÜMÜ ÖLÜMLE KORKUTTUK

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti, acılar ise hâlâ taze. O karanlık gecede Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen komiser Cennet Yiğit'in babası, "Bir Cennet gitti, binlerce Cennet geldi; Biz 15 Temmuz'da ölümü, ölümle korkuttuk" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da yaptığı kanlı ihanette Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan komiser Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, kalkışmanın 6. yılında 'kontrollü darbe' diyenleri eleştirdi. 15 Temmuz'un dünyaya büyük bir demokrasi dersi olduğunu vurgulayan Yahya Yiğit, "Bizim için her gün 15 Temmuz. Vatana bir evlat verdik, binlerce evlat vermeye hazırız. Birer şehit adayıyız, Bazıları bunu itibarsızlaştırmak için 'kontrollü, planlanmış' dese de bunların bir hükmü yok" diyerek şöyle devam etti:

İTİBARSIZLAŞTIRAMAZLAR

"Bunları diyenlerin o gece 'kontrollü' olarak Atatürk Havaalanı'ndan nasıl çıktığını biz gördük. Bugütn bunlara 'Altılı artı bir masa' diyoruz. Fakat o 'artı bir' dediğimiz var ya, o alçaklar yönetiyor altılı masayı. Müslüman Türk milleti elinde bayrak ve göğsündeki imanıyla tanklara, F-16'lara, zırhlı araçlara karşı koyduk, vatanımızı kurtardık. Onlardan korkmuyoruz, onların binine birimiz yeteriz. Bir Cennet gitti, binlerce Cennet geldi, bir Ömer Halisdemir gitti, binlerce Ömer Halisdemir geldi. Biz 15 Temmuz'da ölümü ölümle korkuttuk. Rabbim bir daha 15 Temmuz yaşatmasın."

"BENİ ÖMER'E GÖTÜRÜN, O BENİ GÖRÜR"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ'cü general Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her yıl binlerce kişi ziyaret ederek dua okuyor, kahramanlıklarını yeni nesle aktarıyor. Bolu'da 8 Haziran 1998'de şehit düşen Jandarma Er Ali Köse'nin Ankara'da yaşayan annesi Ulviye Köse (78), bu yıl Halisdemir'in kabrini ziyaret edenler arasındaydı. Köse, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar uyumadığını ve gözyaşı döktüğünü dile getirerek, "Çok şükür Allah'ıma, 'sen kurtardın yavrum' diye öyle ona ağladım. Oğullarıma yalvardım 'götürün mezarına, görür o beni' dedim. Şimdi şehidin yanındayım, o beni görüyor. O geceden beri hiç aklımdan çıkmaz. Allah razı olsun yavrum getirdi beni. Unutulacak bir şehit değil, bambaşka bir şehit. Türkiye'yi kurtardı, o cennetin ortasında, Peygamberimizle beraber" diye konuştu.

GÜLŞAHLAR BU VATANI KORUYACAK! KIZININ HASRETİNİ TORUNLARIYLA GİDERİYOR

Darbecilerin Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yaptığı bombalı saldırıda 24 yaşında şehit olan Komiser Gülşah Güler'in, Hatay'da yaşayan ailesinin acısı dinmiyor. Kızının hatırasını, eşyaları ve fotoğraflarıyla süslediği odasında yaşatmaya çalışan anne Emine Güler, evlat özlemini de kızının adını taşıyan, şehidin ağabeyi Reşit Güler'in 6 ve kız kardeşi Büşra Güler'in 1 yaşındaki çocuklarıyla ilgilenerek gidermeye çalışıyor.

KOMİSER OLMAK İSTİYOR

"Gülşah'ımın kokusu torunlarımda var" diyen Gürler, "Kızımdan ayrı kalmak çok zor. O gece mahşeri yaşadık. Gülşah'ımı benden kopardılar. Kızım şehit olduğunda yeğeni annesinin karnındaydı. Torunum Gülşah da komiser olmak istiyor" dedi.

'DEMOKRASİ TRENİ' İLK SEFERİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu yılki ilk seferini Ankara-İstanbul arasında yaptı. Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi. Demokrasi treni Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek. Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak.

KAHRAMANLAR BELGESELLE ANILDI

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar" belgeselini seyirciyle buluşturdu. Atlas Sineması'ndaki gösterime, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler katıldı. Vali Yerlikaya, milletlerin hayatında tarihin akışını değiştiren hayati anların olduğunu belirterek "15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Sözümüz olsun" dedi. Yerlikaya, 15 Temmuz'un Türk siyasi hayatının en büyük kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçtiğini aktardı.

FETÖ DAVALARINA KAMUOYU TEMKİNLİ

Optimar Araştırma Şirketi, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan yargılama süreçleri ile ilgili kamuoyu araştırması yaptı. 26 ilde 4 bin 251 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara, darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cü kadroların hala devlette yer alıp almadıkları konusundaki düşünceleri ve yargı kararları soruldu. Ankete katılanlar FETÖ ile daha etkin mücadele edilmesini isterken, verilen cezaları da yetersiz buldu. İşte ankete katılanlara yöneltilen sorular ve cevaplar:

FETÖ yargılamaları hakkında yargının performansından memnun musunuz?

Evet yüzde 24.5 – Hayır yüzde 42.7

Darbe yargılamaları hakkında mahkeme kararları sizi tatmin etti mi?

Evet yüzde 22.1 – Hayır yüzde 40.3

15 Temmuz sonrası hayatınızda değişiklik oldu mu?

Olumlu yüzde 16- Olumsuz yüzde 47.9

Devlet kurumları içinde FETÖ iltisaklı kişilerin olduğuna inanıyor musunuz?

Evet yüzde 34.1 - Hayır yüzde 29.9

Darbe kalkışması sonrası muhalefetin ve darbenin hedefi olan Erdoğan ile birlikteliğini samimi buluyor musunuz?

Evet yüzde 31.0 - Hayır yüzde 43.3

Türkiye'de bundan sonra bir darbe tehlikesi olup olmadığı yönündeki soruya katılımcıların yüzde 18.8'i evet cevabını verirken yüzde 53.7'si ise hayır dedi.