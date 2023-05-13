Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız!" ifadesini kullandı.
Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız! ���� pic.twitter.com/qpfEoGT0XB— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2023
Videoda Togg, SİHA'lar, İMECE uydusu, İstanbul Havalimanı ve TGC Anadolu gibi büyük projeler ile gerçekleştirilen hizmetlere yer verildi.
- Bahçeli, Antalya mitinginde konuşuyor
- Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı
- "Biz İstanbul için çabaladık, şehri hizmetlerle donattık"
- "Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı"
- Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir
- "Hedefimiz 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamak"