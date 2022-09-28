TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'ya tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.