TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'ya tepki

Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sözler! TBMM Başkanı Şentop'tan Kubicki'e kınama
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.
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