TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'ya tepki

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28 Eylül 2022 Çarşamba 11:27:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 11:27:00

Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sözler! TBMM Başkanı Şentop'tan Kubicki'e kınama

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz" dedi.

Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kubicki
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