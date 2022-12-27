VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dış ticaret ele alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İsrail Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
"864 projeyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlik içerisinde faaliyetler sürdüreceğiz"
Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
27 Aralık 2022 Salı 15:34:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 15:34:00

Başkan Erdoğan'a Uruguay Büyükelçisi'nden güven mektubu

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı külliyesi başkan erdoğan güven mektubu
YouTube'a veda

YouTube'a veda
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
Yıldızlı gece

Yıldızlı gece
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
Evinde tedavi oluyor

Evinde tedavi oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX