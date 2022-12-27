Başkan Erdoğan'a Uruguay Büyükelçisi'nden güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.