Başkan Erdoğan'a Uruguay Büyükelçisi'nden güven mektubu
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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