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11 Kasım 2022 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 12:43:00

Başkan Erdoğan'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi

Kaynak: DHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi. Nişan takdim töreninde konuşan Erdoğan "Türk Dünyası Ali Nişanı'nın şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende şunları kaydetti;

"Değerli kardeşlerim öncelikle nezaketiniz ve bugün yaşadığımız bu müstesna hava için şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Ali Nişanı'nın şahsıma tevdi edilmesinden büyük bir onur duyuyorum."

"Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum. Ortak çaba ve özverimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Bir gözlemci üye olarak Viktor Orban kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle gerçekten çok teşekkür ediyorum ve adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor, bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama bizde onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Buradan yine aynı şekilde sesleniyorum."

Etiketler : Türk Dünyası Ali Nişanı Özbekistan Semerkant kenti
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