Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi'nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni'nde konuştu.

"BU NİŞANI ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK KABUL EDİYORUM"



Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Fıkıh ilminin efendisi, aynı şekilde Kütüb-I Sitte birinci sırada yer alan Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden çok çok büyük şeref duyuyorum. Fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isim. Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle gösterilen teveccühe teşekkür ediyorum. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür.

Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Tabii kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. Tabii şimdi İmam Buhari adına üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbn-i Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler, orada çalışma yapmışlardır. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum.

"BİR NUMARALI TABİİ HADİS ESERİ İMAM BUHARİ'NİN ESERİYDİ"



Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Biz tabii öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Buhari'yi Sahih-i Buhari isimli hadis eseriyle tanıdık. Bir numaralı tabii hadis eseri İmam Buhari'nin eseriydi. Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari eserine bakardık. Tabii şimdi kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman inanıyorum ki burası çok ciddi bir ilmi merkez ve bir çekim alanı olacaktır. Çok önemli bir adım attı, kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum sağ olsun.