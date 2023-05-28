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28 Mayıs 2023 Pazar 19:47:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 19:47:00

Başkan Erdoğan'a ilk tebrik mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların açılması devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik mesajı Katar Emiri Tamim Bin Hamad ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan geldi.

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan katar emiri tamim bin hamad viktor orban macaristan cumhurbaşkanı seçimi
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