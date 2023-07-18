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18 Temmuz 2023 Salı 19:10:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 19:10:00

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! İstenilen hapis cezası belli oldu

Kaynak: IHA

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Merdan Yanardağ'ın bir gazete ve internet sitesindeki yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

Bir gazetede ve gazetenin internet haber sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren yazılar yazdığı iddiasıyla yargılanan Merdan Yanardağ'ın davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Merdan Yanardağ katılmazken tarafların avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 10 Nisan 2022 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında bir gazetede ve gazetenin internet sitesinde 7 bölüm halinde yayınlanan 'faşizm ve İslami faşizm' adlı yazıların eser sahibi olduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada, söz konusu yazıların Cumhurbaşkanı'na yöneltildiği hususunda duraksama bulunmadığı, yazının bir bütün halinde değerlendirildiğinde seçimlerde 'hile yapmak, millet iradesine el koymak' gibi ithamlar sebebiyle somut olgu içerdiği kaydedildi.

8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Mütalaada sanık Merdan Yanardağ'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, mütalaaya katıldığını söyleyerek sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan merdan yanardağ hapis merdan yanardağ
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