Başkan Erdoğan'a “Filistin” teşekkürü: "Filistinliler şahsınızda bir hakikat adamı buldu"

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30 Aralık 2023 Cumartesi 22:27:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 22:27:00

Başkan Erdoğan'a “Filistin” teşekkürü

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Necip Fazıl Ödülleri 2023'te Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülen Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir Filistin davasına verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu” dedi.

Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir yatılı okul yıllarındayken sinemayla tanıştı. Babasını kaybettiğinde aynı zamanda medeniyet ve kültürünü de yitirmiş bir yetim olduğunun farkına varıp hikayelerin dünyasında bir arayışa çıktı. Doğunun masallarını tasavvufi mirasla buluşturduğu filmlerinde kendine has bir sinema dili oluşturdu.

Modernizm ve küresel dayatmanın çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana İlahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretlik hikayelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandıran Nacer Khemir, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.

Nacer Khemir teşekkür konuşmasında Filistin davasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir yer ayırdı.

Khemir, "Necip Fazıl bir şair ve mütefekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adamıştı. Zira trajediyi doğuran yalanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu" dedi.

Nacer Khemir'in bu sözleri büyük alkış aldı.

Etiketler : Nacer Khemir Başkan Erdoğan Filistin Teşekkür
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