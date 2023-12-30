Başkan Erdoğan'a “Filistin” teşekkürü
Necip Fazıl Ödülleri 2023'te Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülen Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir Filistin davasına verdiği destekten dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu” dedi.
Tunuslu Yönetmen Nacer Khemir yatılı okul yıllarındayken sinemayla tanıştı. Babasını kaybettiğinde aynı zamanda medeniyet ve kültürünü de yitirmiş bir yetim olduğunun farkına varıp hikayelerin dünyasında bir arayışa çıktı. Doğunun masallarını tasavvufi mirasla buluşturduğu filmlerinde kendine has bir sinema dili oluşturdu.
Modernizm ve küresel dayatmanın çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana İlahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretlik hikayelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandıran Nacer Khemir, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.
Nacer Khemir teşekkür konuşmasında Filistin davasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir yer ayırdı.
#CANLI Nacer Khemir: Sayın Cumhurbaşkanı, Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu@nfodulleri#NecipFazılÖdülleri2023 #DoğduBatmayanGüneş pic.twitter.com/ZmwTydsPxd— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) December 30, 2023
Khemir, "Necip Fazıl bir şair ve mütefekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adamıştı. Zira trajediyi doğuran yalanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu" dedi.
Nacer Khemir'in bu sözleri büyük alkış aldı.
- Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!
- "Doğdu Batmayan Güneş"
- Başkan Erdoğan'a “Filistin” teşekkürü: "Filistinliler şahsınızda bir hakikat adamı buldu"
- Başkan Erdoğan "Ayasofya Camii" mesajı: "Zincirleri beraber kırdık”
- Bakan Ersoy'dan "Necip Fazıl mirası" vurgusu: "Yaşatma sorumluluğunu üstleniyoruz"
- Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında: “Kırmızı Halı Röportajları”