Başkan Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajı geldi!

Başkan Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajı geldi!

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 49,50 oy alarak üstünlüğü elinde bulunduran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a pek çok liderlerden tebrik mesajları geldi.

Başkan Erdoğan'ı ilk arayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmuştu. Onu Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar izlemişti.

Başkan Erdoğan'a ilk turdaki başarısı nedeniyle tebrik mesajları sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Erdoğan'ı aradı, başarısından dolayı kutladı. Sonuçların Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan'a Afrikalı liderlerden de tebrik vardı. Senegal cumhurbaşkanları telefonla arayarak kutladı. Katar'ın başkenti Doha'daki dünyaca ünlü Al Jaber kuleleri ise Türk bayrağı ve Başkan Erdoğan'ın resmiyle aydınlatıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Seçimlere yoğun katılımın iyi haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk halkının demokratik haklarını kullanmaya bağlılığının çok açık bir işareti" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Mıchel, "Bence bu gerçekten çok önemli. Türk vatandaşlarının katılım sürecini takdir etmek her zaman önemli bir gerekliliktir. Sonucunun ne olacağını yakından izleyeceğiz.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da seçime katılımın büyüklüğünü övdü. Türk vatandaşlarının demokratik standartlara çok değer verdiğini gösterdiğini belirtti.

İtalya Başbakanı Antonio Tajani, Türk haklının iradesine saygı duyduklarını belirtti. Yunanistan Dışişeri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye anketlerle tespit edilmesi zor bir ülke" dedi.

Rusya'dan ise, "Seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye ile iş birliğimizin derinleştiğini umuyoruz" açıklaması geldi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Frank Schwabe, "Türk demokrasisi inanılmaz şekilde dayanıklı. Bunu seçimlere yüksek katılımdan görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Seçimlere dair bir açıklamada İran'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuştu. Seçimlere katılımın yüksek olmasını demokrasinin zaferi diye niteledi, Türk halkını kutladı.