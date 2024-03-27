Başkan Erdoğan'a Diyarbakır'da sevgi seli...

Yerel seçime günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mesaisi devam ediyor.

Yerel seçim çalışmaları kapsamda da mitingler gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı Diyarbakır oldu.

Diyarbakır'da kendisini bekleyen 70 bin kişiye hitap eden Erdoğan, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

MİTİNG SONRASI CUMHURBAŞKANI İLE DUYGUSAL ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına miting sonrası yaşlı bir kadının gelmesi ve sarılması, görenleri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı, daha sonra ise kendisini görmeyi bekleyen ve ağlayan genç bir kıza sarıldı.

O anlar bölgeden çekilen karelere yansıdı ve "Erdoğan Dijital Medya" hesabından paylaşıldı.