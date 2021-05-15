Başkan Erdoğan'a destek mesajları: "Milletin Adamı"

İşgalci İsrail Filistin'e olan saldırılarını yoğunlaştırdı. Tüm dünya bu duruma sessiz kalırken Başkan Erdoğan bu saldırılara karşı diplomasi trafiğini devreye soktu. "Herkes sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyeceğiz" diyerek Filistin'e sahip çıkan Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından destek mesajları yağdı.

Twitter'da en çok ilgi gören etiketler arasına giren #MilletinAdamı hastagiyle yapılan şu paylaşımlar ön plana çıktı:

"MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, #MilletinAdamı etiketiyle yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan için "Mazlumun yanında, zalimin karşısında" ifadelerini kullandı.

#MİLLETİNADAMI MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA. PİC.TWİTTER.COM/CXFTPJR1TH &MDASH; FUAT OKTAY (@FUATOKTAY) MAY 14, 2021

"HAYAL DEĞİL GERÇEKLERİ ANLATACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın "Biz eserlerimizle konuşacağız. Hayal değil gerçekleri anlatacağız" yazan fotoğrafını kullandı.

#MİLLETİNADAMI PİC.TWİTTER.COM/MF250OGHVD &MDASH; SÜLEYMAN SOYLU | MASKE�� MESAFE↔️ TEMİZLİK�� (@SULEYMANSOYLU) MAY 14, 2021

"MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA DURAN BİR LİDERİMİZ VAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkesi ve milleti için gece gündüz demeden çalışan; mazlumun yanında, zalimin karşısında duran bir liderimiz var." diyerek bir paylaşımda bulundu.

Ülkesi ve milleti için gece gündüz demeden çalışan; mazlumun yanında, zalimin karşısında duran bir liderimiz var. @RTErdogan #MilletinAdamı pic.twitter.com/JcxMdw0qUQ — Murat KURUM (@murat_kurum) May 14, 2021

"BİZİ YOLUMUZDAN AYIRMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Başkan Erdoğan'ın "Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." sözlerinin yer aldığı fotoğrafla paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuya ilişkin Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

"MİLLET VE MEMLEKET ONUN SEVDASI"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletinden başka hiçbir beşerî güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşa liderlik ediyor. Millet ve memleket onun sevdası, o milletin adamı." diyerek destek mesajını verdi.

Cumhurbaşkanımız, milletine olan sevdasıyla Anadolu'nun dört bir yanını huzur, refah ve istikrarla buluşturmaya devam ediyor.



Milletinden başka hiçbir beşerî güç tanımayıp, müesses nizama karşı asil duruşa liderlik ediyor.



Millet ve memleket onun sevdası,



O, #MilletinAdamı — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2021

"ÖMRÜNÜ MİLLETE HİZMET YOLUNDA MÜCADELEYE ADAYAN LİDERİMİZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık yaptığı paylaşımda, "Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için ömrünü millete hizmet yolunda mücadeleye adayan liderimiz, milletin adamı, Başkan Erdoğan" sözlerine yer verdi.

Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için ömrünü millete hizmet yolunda mücadeleye adayan liderimiz, #MilletinAdamı @RTErdogan.



"Aşkınan koşan yorulmaz." pic.twitter.com/Uraiq72sKn — Derya Yanık (@deryayanikashb) May 14, 2021

TÜM DÜNYA MAZLUMLARININ LİDERİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Milletin adamı ve tüm dünya mazlumlarının lideri Başkan Erdoğan" diyerek destek mesajını yayımladı.

"MAZLUM COĞRAFYALARI İÇİN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN LİDER"

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Milletin Adamı etiketiyle yaptığı paylaşımda, Aziz milleti için durmadan, yorulmadan gecesini gündüzüne katan,mazlum coğrafyaları için dünyayı ayağa kaldıran liderin adıdır Başkan Erdoğan" ifadelerini kullandı.