Başkan Erdoğan'a Budapeşte'de sevgi seli
Başkan Erdoğan, Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı
Macaristan vatandaşları, Macaristan'ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.
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