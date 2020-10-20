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20 Ekim 2020 Salı 17:19:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 17:19:00

Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! FETÖ'nün alçak girişimindeki gece uçağı o rotayı çizmişti

Kaynak: DHA

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Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi alçak girişiminde Başkan Erdoğan'ın uçağının çizdiği rota tablo haline getirilerek Başkan Erdoğan'a hediye edildi.

Başkan Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotanın gerçek zamanlı hava radar görüntüsü bulunan tablo hediye edildi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'dan Ankara'ya eşi Emine Erdoğan ile birlikte dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı bir hediye edildi.

Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, '20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotayı gösteren gerçek zamanlı hava radar görüntüsünün bulunduğu tabloyu hediye etti.

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