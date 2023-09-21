Türkevi çıkışında Başkan Erdoğan'a Ahıska Türklerinden sevgi seli: Ayağınıza taş değmesin...
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, TAİK üyeleriyle bir araya geldiği yemek öncesi Türkevi önünde toplanan Ahıska Türkleri ile sohbet etti. Ahıska Türklerinin sevgi seli ile karşılaşan Başkan Erdoğan'a Philadelphia'dan gelen ve 3 çocuğu, 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin." dedi. Başkan Erdoğan ise kadına teşekkür ederek "Bizlere dua edin" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) düzenlenen yemekte iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, TAİK üyeleriyle bir araya geldiği yemek öncesi Türkevi önünde toplanan Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet etti.
Sohbet sırasında, Başkan Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini, 3 çocuğu ve 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin." dedi.
Başkan Erdoğan da bunun üzerine kadına teşekkürlerini ileterek, "Bizlere dua edin." ifadesini kullandı.
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