Başkan Erdoğan: Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. hastaneler, okullar, mülteci kampların, ambulansların bombalandığı güvenli bölgelere göç edenlerin bombalandığı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşanıyor
İsrail yönetimi birçoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim hadisesini, Gazzeli yetimlerden, çocuklardan, kadınlardan çıkarıyor
Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir
Charlie Hebdo olayında devlerin hükümet ve devlet başkanları 12 bini aşkın Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Bu sadece acizlik değil, korkaklıktır
BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyuyla kabul edilen karar, İsrail ve destekçilerinin ne kadar yalnız olduğunu göstermiştir
İlk önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması. Acil olan birkaç saatlik ara değil, kalıcı ateşkestir
İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir
Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz
İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır
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