Arama Sonuçları Web sonuçları Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

21 Haziran 2020 Pazar 12:46:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 12:46:00
Başkan Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi.
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