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10 Şubat 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 09:30:00

Başkan Erdoğan, Zonguldak ilçe adaylarını açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ziyaret edeceği Zonguldak'ta ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi devam ediyor

Başkan Erdoğan bugün il ziyaretleri çerçevesinde Zonguldak'a gidecek.

Saat 14.00'te Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katılacak olan Erdoğan, Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan zonguldak ilçe adayları seçim
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