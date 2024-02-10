Başkan Erdoğan, Zonguldak ilçe adaylarını açıklayacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ziyaret edeceği Zonguldak'ta ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi devam ediyor
Başkan Erdoğan bugün il ziyaretleri çerçevesinde Zonguldak'a gidecek.
Saat 14.00'te Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katılacak olan Erdoğan, Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.
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