Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkıyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Gerek Ukrayna'nın gerek Rusya'nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, tahıl sevkıyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.
Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.
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