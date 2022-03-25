Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.
- Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
- 'Türkiye hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır'
- Çankırı'da toprak kayması: 6 ev tahliye edildi
- Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye bütün gücüyle mücadele ediyor
- Masada 6 başlık var
- Lavrov: Rusya'ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan ettiler