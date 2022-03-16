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16 Mart 2022 Çarşamba 21:03:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 21:03:00

Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Erdoğan, kalıcı ateşkesin önemini bir kez daha vurguladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN KALICI ATEŞKESİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

"ZELENSKİY İLE PUTİN'İ BİR ARAYA GETİRME ÇABAMIZ SÜRECEK"

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.

Etiketler : başkan erdoğan Zelenskiy ukrayna türkiye
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