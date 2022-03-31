Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Salı günü İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.



Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.