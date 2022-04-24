Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü

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24 Nisan 2022 Pazar 14:24:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:08:00

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede son gelişmeler ve müzakere süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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