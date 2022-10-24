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24 Ekim 2022 Pazartesi 21:57:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 21:57:00

Başkan Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen ve "Yusuf İslam" adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konseri, Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da izledi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Fuat Oktay Yusuf İslam
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