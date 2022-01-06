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06 Ocak 2022 Perşembe 17:51:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 17:55:00

Başkan Erdoğan, yürütme ve yargı temsilcileri ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan katıldı.

Başkan Erdoğan bu görüşmenin ardından Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katılacak.

Etiketler : başkan erdoğan yargı organları tusaş
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