VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, yurt dışındaki seçmene rekor katılım için teşekkür etti
Bakan Yanık: Engelli yakınına bakım verenler emekli olabilecek
Ağrı'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
24 Mayıs 2023 Çarşamba 22:42:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 22:42:00

Başkan Erdoğan, yurt dışındaki seçmene rekor katılım için teşekkür etti

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki seçmene teşekkür etti. Erdoğan, "Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız" dedi.

20 Mayıs'ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı.

Başkan Erdoğan, yurt dışında oy kullanan seçmene teşekkür mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir.

Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum.

Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız.

Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız.

Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir."

Etiketler : yurt d ışı seçmen ikinci tur
"Burak'la çok iyi arkadaşız"

"Burak'la çok iyi arkadaşız"
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Romantik tatil

Romantik tatil
Siyah şıklık

Siyah şıklık
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı

‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
İş toplantısı

İş toplantısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX