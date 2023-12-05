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05 Aralık 2023 Salı 19:48:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 19:48:00

Başkan Erdoğan yurda döndü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan Katar'daki temaslarının ardından yurda döndü.

Başkan Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Keşir, Derya Ayaydın, MHP milletvekilleri Abdurrahman Başkan ile Naci Şanlıtürk, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN KATAR YURDA DÖNÜŞ ANKARA
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