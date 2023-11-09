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09 Kasım 2023 Perşembe 20:51:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 20:51:00

Başkan Erdoğan yurda döndü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya geldi.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN DÖNÜŞ ESENBOĞA HAVALİMANI
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