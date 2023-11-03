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03 Kasım 2023 Cuma 19:49:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 19:49:00

Başkan Erdoğan yurda döndü

Kaynak: AA

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Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan, iki günlük resmi ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

"TC-TUR" uçağıyla saat 19.00'da Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bazı yetkililer de yurda döndü.

Etiketler : Türk Devletleri Teşkilatı Erdoğan Zirve YURDA DÖNÜŞ
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