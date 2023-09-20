Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.
Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.
Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, her iki ülke için sınama olduğu bilinciyle göç meselesinde birlikte çalışma konusunda anlaşma sağladıkları bildirildi.
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