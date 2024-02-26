Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

26 Şubat 2024 Pazartesi 14:59:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 14:59:00
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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