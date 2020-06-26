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26 Haziran 2020 Cuma 17:53:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 17:56:00

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis'le telefonda görüştü.

Yunan kaynaklar, Erdoğan ile Miçotakis'in iletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kaldıklarını belirtti. Yine görüşmede koronavirüsle mücadele, sınırların açılması ve turizm konularının ele alındığı da belirtiliyor. 

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